13:28
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Як українці відзначили День молитви за Україну

Нова тема 15 Читать новость на русском

2 червня – національний День молитви за Україну. Мільйони віруючих християнських церков об`єдналися у молитві за країну.

Представники різних конфесій з усіх областей у спільному служінні просили у Господа встановлення миру, справедливості та кращого майбутнього для українського народу.

"Взагалі, як на мене, ідея просто супер. Якщо подивитись в історію, то 20 років тому про таке навіть не можна було мріяти", – вважають у родині Васьковців. 

Ми, як ніяк, віримо в одного Бога, і ми повинні об'єднуватись, і більше таких заходів повинно відбуватись,
– переконаний вірянин Андрій.

"Ми молимося за те, щоб припинилася війна, щоб був мир, щоб був добробут у кожній сім`ї", – сказала вірянка Зінаїда.

Національний День молитви за Україну проходить вже втретє. Ідейним та духовним наставником цього заходу є всесвітньовідомий релігійний діяч Девід Хасавей. Багато років свого служіння він присвятив саме Україні.

Це є особливий історичний день, такого не ставалося в жодній іншій країні Європи чи навіть світу, що ми, як представники різних церковних конфесій, змогли об'єднатися в ім'я Ісуса Христа,
– зазначив Хасавей.

"Тільки у воз'єднанні, тільки в однодумності, тільки у спільній молитві ми можемо отримати від Господа благословення, на яке ми так очікуємо", – наголосив ректор Львівської духовної семінарії, мітрофорний протоієрей Василь Луцишин.

Крім спільної молитви, віряни мали нагоду взяти участь у створенні рукописної Біблії. Цей історичний документ планують внести до Національного реєстру рекордів України.

Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук