Як українці відзначили День молитви за Україну

2 червня – національний День молитви за Україну. Мільйони віруючих християнських церков об`єдналися у молитві за країну.

Представники різних конфесій з усіх областей у спільному служінні просили у Господа встановлення миру, справедливості та кращого майбутнього для українського народу.

"Взагалі, як на мене, ідея просто супер. Якщо подивитись в історію, то 20 років тому про таке навіть не можна було мріяти", – вважають у родині Васьковців.

Ми, як ніяк, віримо в одного Бога, і ми повинні об'єднуватись, і більше таких заходів повинно відбуватись,

– переконаний вірянин Андрій.

"Ми молимося за те, щоб припинилася війна, щоб був мир, щоб був добробут у кожній сім`ї", – сказала вірянка Зінаїда.

Національний День молитви за Україну проходить вже втретє. Ідейним та духовним наставником цього заходу є всесвітньовідомий релігійний діяч Девід Хасавей. Багато років свого служіння він присвятив саме Україні.

Це є особливий історичний день, такого не ставалося в жодній іншій країні Європи чи навіть світу, що ми, як представники різних церковних конфесій, змогли об'єднатися в ім'я Ісуса Христа,

– зазначив Хасавей.

"Тільки у воз'єднанні, тільки в однодумності, тільки у спільній молитві ми можемо отримати від Господа благословення, на яке ми так очікуємо", – наголосив ректор Львівської духовної семінарії, мітрофорний протоієрей Василь Луцишин.

Крім спільної молитви, віряни мали нагоду взяти участь у створенні рукописної Біблії. Цей історичний документ планують внести до Національного реєстру рекордів України.