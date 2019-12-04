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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Как украинцы относятся к ЛГБТ-маршам: опрос

      97 Читати новину українською
      КиевПрайд-2019 / shad0ff.com

      26 ноября в Киеве произошли столкновения между полицией и противниками транс-марша. Это уже не впервые, когда участники ЛГБТ-маршей становятся жертвами нападений активистов.

      ЛГБТ-марши с каждым годом становятся все более заметной частью общественной жизни в Украине. Шесть лет назад в Киеве был проведен первый Марше равенства – Киевпрайд, на который вышли представители сексуальных меньшинств и требовали уважения к их правам в обществе.

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      С тех пор количество участников Прайда выросло со 100 человек в 2013-м до 8 тысяч в 2019 году. Каждое такое событие сопровождают правоохранители. Иногда их количество может вдвое превышать количество самих участников маршей, чтобы обеспечивать охрану активистов и предотвращать провокации со стороны противников подобных движений.

      Противники же появляются на такие марши регулярно. Порой они проводят акции неподалеку от ЛГБТ-сообщества, и чаще становятся участниками провокаций в сторону представителей сексуальных меньшинств. Противники ЛГБТ-маршей проводят акции в поддержку традиционных семейных ценностей, защиты православной веры, а также называют участников ЛГБТ-маршей "больными".

      Для подобных активистов нередки и столкновения с полицией. Поэтому мы решили спросить у украинцев, как они относятся к ЛГБТ-маршам в Украине и почему, по их мнению, участники подобных акций совершают нападения.

      Украинцы об ЛГБТ-марше: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины КиевПрайд 2019 ЛГБТ
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