Як українці ставляться до ЛГБТ-маршів: опитування

26 листопада в Києві відбулися сутички між поліцією і противниками транс-маршу. Це вже не вперше, коли учасники ЛГБТ-маршів стають жертвами нападів активістів.

ЛГБТ-марші з кожним роком стають все помітнішою частиною суспільного життя в Україні. Шість років тому в Києві був проведений перший Марші рівності – КиївПрайд, на який вийшли представники сексуальних меншин і вимагали поваги до їх прав у суспільстві.

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З того часу кількість учасників Прайду зросла від 100 людей в 2013-му до 8 тисяч у 2019 році. Кожну таку подію супроводжують правоохоронці. Подекуди, їх кількість може вдвічі перевищувати кількість самих учасників маршів, аби забезпечувати охорону активістів та запобігати провокаціям з боку противників подібних рухів.

Противники ж з'являються на такі марші регулярно. Деколи, вони проводять акції неподалік подій ЛГБТ-спільноти, та частіше стають учасниками провокацій в бік представників сексуальних меншин. Противники ЛГБТ-маршів проводять акції на підтримку традиційних сімейних цінностей, захисту православної віри, а також називають учасників ЛГБТ-маршів "хворими".

Для подібних активістів нерідкі і сутички з поліцією. Тому ми вирішили запитатися в українців, як вони ставляться до ЛГБТ-маршів в Україні та чому, на їхню думку, на учасників подібних акцій скоюють напади?

Українці про ЛГБТ-марші: дивіться відео