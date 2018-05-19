07:43
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
  • вторник
    21°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как Украине быть с русскими гастролерами: неожиданная ответ Русланы

946 Читати новину українською
Руслана
Руслана / ruslana.official

Певица Руслана Лыжичко советует украинцам не обращать внимание на артистов, которые ездят выступать в Россию.

Об этом звезда рассказала в интервью "Укринформа".

По ее словам, если украинцы действительно стремятся новой очищенной жизни, то им надо просто все старое забывать и не акцентировать на нем вообще.

Читайте также: Кириленко прокомментировал инициативу сократить "черный список" российских артистов

"Просто не поднимать те конфликтные и проблемные вопросы, которые мы точно знаем, что не решим. Ведь это просто отнимает у нас время. Мы просто сливаем свою энергию в ничто, вместо того, чтобы ее вкладывать в развитие своей жизни, в развитие тех направлений, которые действительно изменят страну", – объяснила Руслана.

В качестве примера певица привела себя. Она рассказала, что начала заниматься зеленой энергетикой.

Мы понимаем, что если Украина не станет энергетически независимой, то у нас так и будет постоянно шантаж, коррупция, политические скандалы. Это худшее, что может быть, потому что Украину сделали фактически прокладкой для газовых траншей, 
– добавила певица.

Она отметила, что Украина способна избежать энергетического давления, обеспечив себя энергией самостоятельно, зеленой энергией.

Теги: Новости Украины Российские гастролеры Руслана
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук