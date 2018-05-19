Как Украине быть с русскими гастролерами: неожиданная ответ Русланы

Певица Руслана Лыжичко советует украинцам не обращать внимание на артистов, которые ездят выступать в Россию.

Об этом звезда рассказала в интервью "Укринформа".

По ее словам, если украинцы действительно стремятся новой очищенной жизни, то им надо просто все старое забывать и не акцентировать на нем вообще.

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"Просто не поднимать те конфликтные и проблемные вопросы, которые мы точно знаем, что не решим. Ведь это просто отнимает у нас время. Мы просто сливаем свою энергию в ничто, вместо того, чтобы ее вкладывать в развитие своей жизни, в развитие тех направлений, которые действительно изменят страну", – объяснила Руслана.

В качестве примера певица привела себя. Она рассказала, что начала заниматься зеленой энергетикой.

Мы понимаем, что если Украина не станет энергетически независимой, то у нас так и будет постоянно шантаж, коррупция, политические скандалы. Это худшее, что может быть, потому что Украину сделали фактически прокладкой для газовых траншей,

– добавила певица.

Она отметила, что Украина способна избежать энергетического давления, обеспечив себя энергией самостоятельно, зеленой энергией.