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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як Україні бути з російськими гастролерами: неочікувана відповідь Руслани

5582 Читать новость на русском
Руслана
Руслана / ruslana.official

Співачка Руслана Лижичко радить українцям не звертати увагу на артистів, які їздять виступати до Росії.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю "Укрінформу".

За її словами, якщо українців справді прагнуть нового очищене життя, то їм треба просто все старе забувати й не акцентувати на ньому взагалі.

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"Просто не піднімати ті конфліктні й проблемні питання, які ми точно знаємо, що не вирішимо. Адже це просто забирає у нас час. Ми просто зливаємо свою енергію в ніщо, замість того, щоб її вкладати в розвиток свого життя, в розвиток тих напрямів, які дійсно змінять країну", – пояснила Руслана.

Як приклад співачка навела себе. Вона розповіла, що почала займатися зеленою енергетикою.

Ми розуміємо, що якщо Україна не стане енергетично незалежною, то у нас так і будуть постійно ці шантажі, корупції, політичні скандали. Це найгірше, що може бути, бо Україну зробили фактично прокладкою для газових траншів,
– додала співачка.

Вона зазначила, що Україна здатна уникнути енергетичного тиску, забезпечивши себе енергією самотужки, зеленою енергією.

Теги: Новини України Руслана Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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