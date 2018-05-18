17:24
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Как украинская вышиванка стала международным брендом

128 Читати новину українською

Вышиванка стала визитной карточкой Украины далеко за границей и приносит государству и бизнесу немалый доход. А все потому – что это красиво и модно. В частности, французский дизайнер Жан-Поль Готье посвятил свою коллекцию платьев украинской вышиванке.

Украинский орнамент также использовали известные кутюрье Джон Гальяно и Валентино. Мировые звезды Холли Берри, Николь Кидман, Сальма Хайек тоже любят наши вышиванки.

Читайте также: Как украинская вышиванка покорила мир: секреты от модного дизайнера

17 мая украинцы отмечают День вышиванки. В наследство от наших предков остались десятки орнаментов: растительных, географических и с изображением животных.

Дизайнерка Юлія Магдич
Дизайнер Юлия Магдыч

Дизайнер Юлия профессионально занимается вышиванками. Она знает и о красоте украинского национального костюма, и о символизме, который наши прабабушки в него закладывали. Это и символы-обереги, и исцеляющие знаки, и знаки благословения.

Современные украинские женщины, говорит, могут и должны придавать новое значение вышиванке, так как с течением времени менялось не только отношение к костюму, но и к самой женщине.

Калина – самая популярная вышивка среди наших женщин. Это символ силы, так же как и дубы. Но мы этот символ специально вышиваем на женской одежде, чтобы показать, что украинская женщина очень сильная,
– сказала Юлия.

Украинская вышиванка еще и признана одним из самых соблазнительных национальных костюмов в мире. И не удивительно, ведь разнообразие кроя, расцветок и аксессуаров дает возможность подобрать платье или рубашку именно под себя.

Бывают чуть более легкие ткани. Бывает лен полупрозрачный, бывает не прозрачный, но в первую очередь мы выбираем вышиванку по цвету, а затем по типу фигуры,
– прокомментировала дизайнер.

И вот мечта сбывается, стилист Юлия предлагает на конкретном примере, то есть на журналистке, подобрать вышиванку.

Журналістка 24 Каналу приміряла сукню дизайнерки
Журналистка 24 Каналу примерила платье дизайнера

"Немало украинцев так спешили слиться с европейскими ценностями, что начали сторониться всего украинского, называя это шароварщиной. Но украинские дизайнеры отвоевали место для украинского национального костюма в мировой индустрии моды. До 90% всей вышиванки сегодня экспортируется в десятки стран мира. Эту красоту заслуженно оценили и мировые звезды, и королевские особы", – рассказала Юлия.

Это подтверждает и торговая представительница Украины Наталья Микольская. Она заявила, что встречает вышивку и на официальных приемах, и в общественных местах за границей. Так как стоимость такой одежды варьируется от 50 до 50 тысяч долларов.

Все больше украинских производителей вышиванок предлагают свои товары за рубежом. Почти все, как и дома моды, массовые бренды начали использовать те или иные элементы вышиванки в своих коллекциях,
– отметила торговая представительница Украины.

По словам Натальи, легкая промышленность Украины в послереволюционные времена начала расти очень быстрыми темпами. И вышиванка сыграла в этом не последнюю роль. Дизайнер Юлия ответила, что Украина уже экспортирует вышиванки в 35 стран мира, в том числе и в США, а также в почти все страны Европы. И даже в Японии носят наши вышиванки. А сама дизайнер признается, что больше всего гордится коллекцией свадебных нарядов для принцессы Кувейта.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Новости культуры Стиль и мода Мода День вышиванки
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук