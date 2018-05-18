Как украинская вышиванка стала международным брендом

Вышиванка стала визитной карточкой Украины далеко за границей и приносит государству и бизнесу немалый доход. А все потому – что это красиво и модно. В частности, французский дизайнер Жан-Поль Готье посвятил свою коллекцию платьев украинской вышиванке.

Украинский орнамент также использовали известные кутюрье Джон Гальяно и Валентино. Мировые звезды Холли Берри, Николь Кидман, Сальма Хайек тоже любят наши вышиванки.

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17 мая украинцы отмечают День вышиванки. В наследство от наших предков остались десятки орнаментов: растительных, географических и с изображением животных.



Дизайнер Юлия Магдыч

Дизайнер Юлия профессионально занимается вышиванками. Она знает и о красоте украинского национального костюма, и о символизме, который наши прабабушки в него закладывали. Это и символы-обереги, и исцеляющие знаки, и знаки благословения.

Современные украинские женщины, говорит, могут и должны придавать новое значение вышиванке, так как с течением времени менялось не только отношение к костюму, но и к самой женщине.

Калина – самая популярная вышивка среди наших женщин. Это символ силы, так же как и дубы. Но мы этот символ специально вышиваем на женской одежде, чтобы показать, что украинская женщина очень сильная,

– сказала Юлия.

Украинская вышиванка еще и признана одним из самых соблазнительных национальных костюмов в мире. И не удивительно, ведь разнообразие кроя, расцветок и аксессуаров дает возможность подобрать платье или рубашку именно под себя.

Бывают чуть более легкие ткани. Бывает лен полупрозрачный, бывает не прозрачный, но в первую очередь мы выбираем вышиванку по цвету, а затем по типу фигуры,

– прокомментировала дизайнер.

И вот мечта сбывается, стилист Юлия предлагает на конкретном примере, то есть на журналистке, подобрать вышиванку.



Журналистка 24 Каналу примерила платье дизайнера

"Немало украинцев так спешили слиться с европейскими ценностями, что начали сторониться всего украинского, называя это шароварщиной. Но украинские дизайнеры отвоевали место для украинского национального костюма в мировой индустрии моды. До 90% всей вышиванки сегодня экспортируется в десятки стран мира. Эту красоту заслуженно оценили и мировые звезды, и королевские особы", – рассказала Юлия.

Это подтверждает и торговая представительница Украины Наталья Микольская. Она заявила, что встречает вышивку и на официальных приемах, и в общественных местах за границей. Так как стоимость такой одежды варьируется от 50 до 50 тысяч долларов.

Все больше украинских производителей вышиванок предлагают свои товары за рубежом. Почти все, как и дома моды, массовые бренды начали использовать те или иные элементы вышиванки в своих коллекциях,

– отметила торговая представительница Украины.

По словам Натальи, легкая промышленность Украины в послереволюционные времена начала расти очень быстрыми темпами. И вышиванка сыграла в этом не последнюю роль. Дизайнер Юлия ответила, что Украина уже экспортирует вышиванки в 35 стран мира, в том числе и в США, а также в почти все страны Европы. И даже в Японии носят наши вышиванки. А сама дизайнер признается, что больше всего гордится коллекцией свадебных нарядов для принцессы Кувейта.