Як українська вишиванка стала міжнародним брендом

Вишиванка стала візитівкою України далеко за її кордоном і приносить державі та бізнесу чималий дохід. А все тому – що це красиво і модно. Зокрема, французький дизайнер Жан-Поль Готьє присвятив власну колекцію суконь українській вишиванці.

Український орнамент також використовували відомі кутюр’є Джон Гальяно та Валентино. Світові зірки Холлі Беррі, Ніколь Кідман, Сальма Хайєк теж люблять наші вишиванки.

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17 травня українці відзначають День вишиванки. У спадок від наших пращурів лишилися десятки орнаментів: рослинних географічних та із зображенням тварин.



Дизайнерка Юлія Магдич

Дизайнер Юлія професійно займається вишиванками. Вона знає і про красу українського національного костюму, і про символізм, які наші прабабусі в нього закладали. Це і символи-обереги, і цілющі знаки, і знаки благословення.

Сучасні українські жінки, каже, можуть і повинні надавати нового значення вишиванці, адже із плином часу змінювалося не лише ставлення до костюму, але й до самої жінки.

Калина – сама популярна вишиванка серед наших жінок. Це символ сили, так само як і дуби. Але ми цей символ спеціально вишиваємо на жіночому одязі, щоб показати, що українська жінка дуже сильна,

– сказала Юлія.

Українська вишиванка ще й визнана одним із найзвабливіших національних костюмів у світі. І не дивно, адже різноманіття крою, кольорів та аксесуарів дає можливість підібрати сукню чи сорочку саме під себе.

Бувають трішки легші тканини. Буває льон напівпрозорий, буває не прозорий, але в першу чергу ми вибираємо вишиванку по кольору, а потім по типу фігури,

– прокоментувала дизайнерка.

І ось мрія збувається, стиліст Юлія пропонує на конкретному прикладі, тобто на журналістці, підібрати вишиванку.



Журналістка 24 Каналу приміряла сукню дизайнерки

"Чимало українців так поспішали злитися із європейськими цінностями, що почали цуратися усього українського, називаючи це шароварщиною. Але українські дизайнери відвоювали місце для українського національного костюму у світовій індустрії моди. До 90% усієї вишиванки сьогодні експортується у десятки країн світу. Цю красу заслужено оцінили і світові зірки, і королівські особи", – розповіла Юлія.

Це підтверджує і торгова представниця України Наталія Микольська. Вона заявила, що зустрічає вишивку і на офіційних прийомах, і в громадських місцях за кордоном. Адже вартість такого одягу варіюється від 50 доларів до 50 тисяч доларів.

Все більше українських виробників вишиванок пропонують свої товари за кордоном. Майже всі, як і будинки моди, масові бренди почали використовувати ті або інші елементи вишиванки у своїх колекціях,

– зазначила торгова представниця України.

За словами Наталії, легка промисловість України у післяреволюційні часи почала зростати дуже швидкими темпами. І вишиванка зіграла у цьому не останню роль. Дизайнерка Юлія відповіла, що Україна вже експортує вишиванки у 35 країн світу, в тому числі і в США, а це майже всі країни Європи. І навіть в Японії носять наші вишиванки. А сама дизайнерка зізнається, що найбільше пишається колекцією весільних нарядів для принцеси Кувейту.