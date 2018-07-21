Как украинские бойцы тренируются ночью: захватывающие фото

Украинские бойцы во время учений "Си-Бриз-2018" тренировались в ночном десантировании и учились преодолевать водные препятствия на бронетехнике.

Об этом сообщает 5 канал. В полной темноте бойцы также потренировались и в огневом поражении целей. Читайте также: Над Мариуполем на низкой высоте пролетели реактивные военные самолеты: подробности "За успехами военных – многодневная кропотливая работа. Морские пехотинцы в очередной раз доказали, что независимо от сложности поставленных задач, цель будет достигнута", – добавили военные.