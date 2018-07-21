Как украинские бойцы тренируются ночью: захватывающие фото
Украинские бойцы во время учений "Си-Бриз-2018" тренировались в ночном десантировании и учились преодолевать водные препятствия на бронетехнике.
Об этом сообщает 5 канал.
В полной темноте бойцы также потренировались и в огневом поражении целей.
Читайте также: Над Мариуполем на низкой высоте пролетели реактивные военные самолеты: подробности
"За успехами военных – многодневная кропотливая работа. Морские пехотинцы в очередной раз доказали, что независимо от сложности поставленных задач, цель будет достигнута", – добавили военные.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины11 октября 2017 , 11:58
Изменения в Основной закон — это победа Путина, — экс-судья Конституционного суда1 сентября 2015 , 00:29 1
"Донбасс — это Украина": как празднуют День Независимости на освобожденных территориях24 августа 2015 , 19:49
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги7 октября 2013 , 16:54