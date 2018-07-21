Як українські бійці тренуються вночі: захопливі фото
Українські бійці під час навчань "Сі-Бриз-2018" тренувалися в нічному десантуванні та вчилися долати водні перешкоди на бронетехніці.
Про це повідомляє 5 канал.
У цілковитій темряві бійці також потренувалися і у вогневому ураженні цілей.
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"За успіхами армійців – багатоденна кропітка праця. Морські піхотинці вкотре довели, що незалежно від складності поставлених завдань, ціль буде досягнуто", – додали військові.
Джерело: 24 Канал
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