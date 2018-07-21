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Над Маріуполем на низькій висоті пролетіли реактивні військові літаки: подробиці

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21 липня над Маріуполем літали реактивні СУ-25
21 липня над Маріуполем літали реактивні СУ-25 / Фото з вільних джерел

21 липня близько 10:00 над морем і над Маріуполем пролетіли два військових штурмовика СУ-25. Пізніше над містом літав військовий ударний вертоліт МІ-24.

Польоту передував запуск декількох сигнальних ракет, інформує місцеве видання 0629.com.ua.

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Як пояснили в прес-службі ОСС, це були планові навчання польотів над морем українських військових.

На запитання журналіста, чому не попередили населення, військові відповіли: "Якщо ми будемо попереджати, то ми не досягнемо своєї мети польотів над морем".

Своєю чергою, місцевий мешканець із Приморського району Маріуполя заявив, що через низькі польоти військових літаків, з даху його дому злетів шифер.

"Я в суд подам за такі навчання, у мене шифер злетів з даху, через їх низькі польоти", – обурився чоловік.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України авіація Операція Об'єднаних сил Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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