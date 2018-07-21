У Харкові СБУ затримала озброєного проросійського бойовика: він хотів підірвати поїзд

На Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили та затримали диверсанта проросійських окупаційних сил. Він за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг.

Про це інформує прес-центр СБУ.

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Співробітники спецслужби задокументували, що за завданням кураторів фейкового "міністерства" зловмисник за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні цінності для потреб Збройних Сил України в зоні проведення ООС. Всі дії диверсанта куратори координували та затверджували через популярний мобільний месенджер,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мешканець тимчасово окупованого Донецька, який останнім часом мешкає на території Харківської області, був завербований представниками так званого "министерства государственной безопасности" окупаційної псевдореспубліки для вчинення диверсійного акту на залізниці.



СБУ затримала диверсанта

Окрім цього, правоохоронці також встановили, що з 2002 року зловмисник відбував у виправній колонії чотирнадцятирічний термін позбавлення волі за скоєне ним за попередньою змовою групою осіб умисне вбивство людини.



Він хотів підірвати вантажний потяг

Співробітники СБУ разом із бійцями спецпідрозділу "Альфа" затримали диверсанта біля залізничної станції "Основа" у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг. У зловмисника вилучили гранатомет РПГ-22 та чотири бойові гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.



Протитанковий гранатомет, за допомогою якого диверсант хотів підірвати потяг

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.



Вилучене у диверсанта озброєння