На Херсонщині затримали зрадника з нагородою від керівництва РФ: промовисті фото

На Херсонщині Служба безпеки України затримала чоловіка з медаллю "За повернення Криму".

Про це повідомила прес-служба СБУ.

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У СБУ повідомили, що 2014 року він був на півострові Крим і перейшов на бік агресора. Ба більше сприяв проведенню псевдо-референдуму.

Затримали чоловіка вдома, там і знайшли медаль від Російської Федерації за допомогу в окупації Криму. Також у зрадника були георгіївські стрічки, комуністична символіка і ручні гранати.



Паспорт громадянина РФ

Як розповіли правоохоронці, у чоловіка вилучили довідку виконкому однієї із селищних рад Криму про участь у забезпеченні громадського порядку на виборчій дільниці, паспорт громадянина РФ та страхове свідоцтво РФ про пенсійне забезпечення.



Ручні гранати

СБУ вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".