На Херсонщине задержали предателя с наградой от руководства РФ: красноречивые фото

На Херсонщине Служба безопасности Украины задержала мужчину с медалью "За возвращение Крыма".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В СБУ сообщили, что в 2014 году он был на полуострове Крым и перешел на сторону агрессора. Более того – способствовал проведению псевдо-референдума.

Задержали мужчину дома, там и нашли медаль от Российской Федерации за помощь в оккупации Крыма. Также у предателя были георгиевские ленточки, коммунистическая символика и ручные гранаты.

Паспорт гражданина РФ

Как рассказали правоохранители, у мужчины изъяли справку исполкома одного из поселковых советов Крыма об участии в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении.

Ручные гранаты

СБУ уже открыла уголовное производство по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".