От наемника до военного по контракту – контрразведка разоблачила экс-соратника боевиков

Контрразведка выявила сообщника боевиков, который скрывался в военной части Объединенных сил.

Военная контрразведка на Донбассе разоблачила и задержала бывшего боевика родом из Херсонской области, который в момент задержания служил в одной из воинских частей Украины, отчитывается пресс-служба Операции Объединенных сил.

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Парень 1995 года рождения рассказал, как в 2014 году присоединился к боевикам так называемой "ДНР" в городе Часов Яр Донецкой области. Там он с оружием в руках выполнял указания главарей наемников и охотился на проукраински настроенных местных.



Говорит, что когда летом 2014 года украинская армия начала освобождать оккупированные города на Донбассе, покинул "службу" в "лагере Новороссии" и вернулся домой в Херсонскую область.



Мужчина рассказал, что во избежание наказания вызвался мобилизоваться в Вооруженные силы Украины и подписал контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая причастна к проведению ООС.