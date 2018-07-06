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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Волонтеры показали видео, как на Донбассе "третья сила" ударила по боевикам

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"Третья сила" ударила по боевикам на Донбассе
"Третья сила" ударила по боевикам на Донбассе / Скриншот из видео

Украинские волонтеры из фонда "Вернись живым" показали видео, на котором зафиксировано, как на Донбассе "третья сила" (так себя именуют бойцы одного из подразделений) ликвидировали ряд военной техники пророссийских боевиков.

Об этом сообщается на Facebook-странице фонда "Вернись живым".

"Результат их работы потрясающий – ликвидированы российские командиры батальонов, о которых мы недавно писали. А еще уничтожено 5 БМП, 2 БТР, один "Урал" с внедорожником и беленькие "Жигули", на которых катался один из лучших корректировщиков террористов с позывным "Медведь". На видео вы своими глазами можете увидеть, как он с машиной залетел в кусты", – говорится в сообщении волонтеров.

Читайте также: Украинский снайпер совершил меткий выстрел на Донбассе: появилось видео

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Транспорт Волонтеры
Источник: 24 канал
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