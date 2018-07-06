Волонтери показали відео, як на Донбасі "третя сила" вдарила по бойовиках
Українські волонтери з фонду "Повернись живим" показали відео, на якому зафіксовано як на Донбасі "третя сила" (так себе іменують бійці одного з підрозділів) ліквідували низку військової техніки проросійських бойовиків.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".
"Результат їхньої роботи приголомшливий – ліквідовані російські командири батальйонів, про яких ми нещодавно писали. А ще знищено 5 БМП, 2 БТР, один "Урал" з позашляховиком і біленьке "Жигулі", на якому катався один з кращих коректувальників терористів з позивним "Медвідь". На відео ви на власні очі можете побачити, як він з машиною залетів у кущі", – мовиться у повідомленні волонтерів.
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