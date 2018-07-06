Український снайпер здійснив влучний постріл на Донбасі: з'явилося відео
У мережі був опублікований відеозапис нічної перестрілки між проросійськими бойовиками та українськими військовослужбовцями.
Відповідне відео показав офіцер 53-й ОМБр ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.
Читайте також: "Русский мир" і Донбас: у мережі з'явилось показове фото
"Влучний постріл. Усе буде Україна і перемога за нами!", – підписав відео боєць.
Зокрема, на записі зафіксовано момент влучного пострілу українського снайпера і чути його переможне слово "є".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі