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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Український снайпер здійснив влучний постріл на Донбасі: з'явилося відео

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Український снайпер на Донбасі
Український снайпер на Донбасі / Скрін з відео

У мережі був опублікований відеозапис нічної перестрілки між проросійськими бойовиками та українськими військовослужбовцями.

Відповідне відео показав офіцер 53-й ОМБр ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

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"Влучний постріл. Усе буде Україна і перемога за нами!", – підписав відео боєць.

 Зокрема, на записі зафіксовано момент влучного пострілу українського снайпера і чути його переможне слово "є".

 

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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