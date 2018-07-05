"Русский мир" і Донбас: у мережі з'явилось показове фото
У мережі опублікували показове фото жалюгідного стану "русского мира" на окупованому Російською Федерацією Донбасі.
Відповідне фото показав блогер Necro Mancer у своєму Twitter.
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Донбас і "русский мир" в одному фото,
– підписав він світлину.
На світлині видно, як проросійський бойовик позує на фоні зруйнованого будинку і згорілого авто. Водночас, судячи з фото, задній план його анітрохи не бентежить.
Джерело: 24 Канал
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