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"Русский мир" і Донбас: у мережі з'явилось показове фото

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У мережі показали "русский мир" на Донбасі
У мережі показали "русский мир" на Донбасі / Фото з Twitter

У мережі опублікували показове фото жалюгідного стану "русского мира" на окупованому Російською Федерацією Донбасі.

Відповідне фото показав блогер Necro Mancer у своєму Twitter.

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Донбас і "русский мир" в одному фото,
– підписав він світлину.

На світлині видно, як проросійський бойовик позує на фоні зруйнованого будинку і згорілого авто. Водночас, судячи з фото, задній план його анітрохи не бентежить.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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