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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Русский мир" и Донбасс: в сети появилось показательное фото

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В сети показали "русский мир" на Донбассе
В сети показали "русский мир" на Донбассе / Фото из Twitter

В сети опубликовали показательное фото плачевного состояния "русского мира" на оккупированном Российской Федерацией Донбассе.

Соответствующее фото показал блоггер Necro Mancer в своем Twitter.

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Донбасс и "русский мир" в одном фото,
– подписал он фотографию.

На фотографии видно, как пророссийский боевик позирует на фоне разрушенного дома и сгоревшего авто. В то же время, судя по фото, задний план его нисколько не смущает.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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