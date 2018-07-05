"Русский мир" и Донбасс: в сети появилось показательное фото

В сети опубликовали показательное фото плачевного состояния "русского мира" на оккупированном Российской Федерацией Донбассе.

Соответствующее фото показал блоггер Necro Mancer в своем Twitter.

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Донбасс и "русский мир" в одном фото,

– подписал он фотографию.

На фотографии видно, как пророссийский боевик позирует на фоне разрушенного дома и сгоревшего авто. В то же время, судя по фото, задний план его нисколько не смущает.