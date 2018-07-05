"Как в Новогоднюю ночь": украинские воины красноречиво проучили наглых боевиков

На Донбассе на Горловском направлении украинским воинам удалось нанести серьезный удар по боевикам, которые хотели осуществить провокации. В результате оккупационные войска понесли потери.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан.

Читайте также: Неизвестная "Третья сила" сделала боевикам на Донбассе неожиданный "сюрприз": яркое видео

"Горловское направление... 3 орка полезли вперед, Осы (Объединенные силы – 24 канал) смотрят и ждут. Хлопушка от ОС сработала, как в Новогоднюю ночь", – отметил военный.

По его словам, в результате два боевика получили контузии и побежали, но их догнали "конфетти" от бойцов.

"Итог: один демобилизован (погиб – 24 канал) и два "трехсотых" (ранены - 24 канал). Надежды, что завтра присоединятся к своему "собрату-оккупанту". Все будет Украина и победа за нами!" – добавил Штефан.