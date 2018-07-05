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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Как в Новогоднюю ночь": украинские воины красноречиво проучили наглых боевиков

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Украинский бойцам удалось нанести серьезный удар по боевикам
Украинский бойцам удалось нанести серьезный удар по боевикам / Соцсети

На Донбассе на Горловском направлении украинским воинам удалось нанести серьезный удар по боевикам, которые хотели осуществить провокации. В результате оккупационные войска понесли потери.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан.

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"Горловское направление... 3 орка полезли вперед, Осы (Объединенные силы – 24 канал) смотрят и ждут. Хлопушка от ОС сработала, как в Новогоднюю ночь", – отметил военный.

По его словам, в результате два боевика получили контузии и побежали, но их догнали "конфетти" от бойцов.

"Итог: один демобилизован (погиб – 24 канал) и два "трехсотых" (ранены - 24 канал). Надежды, что завтра присоединятся к своему "собрату-оккупанту". Все будет Украина и победа за нами!" – добавил Штефан.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июня украинские военные полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), что располагается вблизи Попасной Луганской области. Впоследствии бойцам удалось развить занимаемое положение, то есть построить новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка на занятых высотах. Также были взяты под контроль дороги, по которым раньше могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Горловка
Источник: 24 канал
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