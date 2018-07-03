Новые опорные пункты и дороги: Объединенные силы развили позиции на Донбассе

На направлении Попасная-Первомайское вблизи населенного пункта Золотое-4, которое было освобождено ранее, украинским воинам удалось развить занимаемое положение, то есть построили новые опорные пункты на занятых высотах.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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"Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил на направлении Попасная-Первомайское, развивая оборонительные позиции, которые были обустроены воинами бригад, выполнявших задачи ранее, во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения", – подчеркнули военные.

По их словам, также были взяты под контроль дороги, которыми раньше могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда.

Кроме того, в штабе добавили, что для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, а также начато решение индивидуальных запросов жителей поселка.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 июня украинские военные полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), что располагается вблизи Попасной Луганской области.