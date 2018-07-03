"Нам надо быть вместе": в сети опубликовали щемящее видео об украинских военных

В сети опубликовали новый видеоролик об украинских военных, которые обороняют Донбасс от российских оккупантов.

Запись опубликовали на Facebook-странице отдельной горно-штурмовой бригады.

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"Нам надо быть вместе", – написали в описании к видео.

Добавим, что ролик активно комментируют в сети.

"Шедевр", "Мурашки по коже", "Если ты живешь нормальной мирной жизнью – это означает, что кто-то на фронте делает это возможным. Ты нужен ему. Он нужен тебе. Без единства не получится ничего", – пишут пользователи соцсети.

