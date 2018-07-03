"Нам треба бути разом": у мережі опублікували щемливе відео про українських військових

У мережі оприлюднили новий відеоролик про українських військових, які обороняють Донбас від російських окупантів.

Запис оприлюднили на Facebook-сторінці окремої гірсько-штурмової бригади.

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"Нам треба бути разом", – написали в описі до відео.

Додамо, що ролик активно коментують у мережі.

"Шедевр", "Мурашки по шкірі", "Якщо ти живеш нормальним мирним життям – це означає, що хтось на фронті робить це можливим. Ти потрібен йому. Він потрібен тобі. Без єдності не вийде нічого", – пишуть користувачі соцмережі.