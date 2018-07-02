Звільнення Золотого-4: у мережі опублікували щемливе відео підняття українського прапора
30 червня українські військові повністю повернули під український контроль селище Золоте-4 (Піонерське), що розташоване поблизу Попасної на Луганщині. Майже три тижні тривала активна фаза операції по поверненню цього селища під контроль ЗСУ.
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Активіст та волонтер Роман Донік у мережі опублікував відео підняття українського прапора в звільненому селищі.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося перше фото зі звільненого українськими оборонцями Золотого на Луганщині.
Джерело: 24 Канал
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