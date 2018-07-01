У мережі опублікували перше фото зі звільненого українськими оборонцями Золотого на Луганщині

Українські військові 30 червня повністю повернули під український контроль селище Золоте-4 (Піонерське), розташоване поблизу Попасної на Луганщині. У мережі опублікували фото українського прапора, який вже розмістили в населеному пункті.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістив активіст та волонтер Роман Донік.

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Вчора в Луганській області населений пункт Золоте-4 (Партизанське) остаточно повернулося під контроль України. Майже три тижні тривала активна фаза операції по поверненню цього селища під контроль ЗСУ. Бойовики неодноразово заявляли про те, що вони то взяли під контроль міст по якому проходить дорога на Первомайськ, то саме селище,

– написав він.

За словами Доніка, донедавна Золоте вважали "сірою зоною". Там не було медичного та соціального забезпечення.

"Щоденні огляди і перевірки на блокпостах. І звичайно відсутність будь-якої впевненості в завтрашньому дні. Селище знаходився безпосередньо на лінії зіткнення. "Самооборона" зі складу резерву командувача ООС, пару днів тому, остаточно залишилася в селищі і зміцнила позиції. Золоте повністю взяли під контроль", – підкреслив активіст.

До свого допису Донік додав оригінальне фото зі звільненого селища. На ньому видно укріплений на одній із будівель прапор України.