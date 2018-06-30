На Донбасі Об'єднані сили провели потужну спецоперацію: подробиці

23 та 29 червня у Краматорську, що на Донеччині, Об'єднані сили провели два етапи спецоперації. Сталося це за наказом командувача ООС Сергія Наєва. Участь в оперативно-профілактичному відпрацюванні взяли всі підрозділи, задіяні в ООС, зокрема, поліція.

Як підкреслює Відділ комунікації поліції Донецької області, вищезазначені заходи є покликаними посилити рівень безпеки у місті та нейтралізувати будь-які загрози для громадян.

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Зазначається, що спецоперація проводилася проводилося у вечірній і нічний час, на які зазвичай припадає пік злочинів.



До спецоперації у Краматорську було залучено всі підрозділи, залучені в ООС

"На кожному етапі у спецоперації було задіяно співробітників Краматорського відділу поліції, управління патрульної поліції, підрозділів патрульної служби поліції особливого призначення, військовослужбовців Нацгвардії та військової служби правопорядку. Місто та прилеглі селища патрулювали в посиленому режимі піші й автомобільні наряди. Для більш ефективного реагування на звернення громадян чергували додаткові слідчо-оперативні групи. В’їзди-виїзди з міста та стратегічні транспортні розв’язки прикривали мобільні блокпости та бронегрупи на спецтехніці", – розповідають у поліції.



Краматорськ патрулювали в посиленому режимі піші й автомобільні наряди

Зауважимо, що головним завдянням спецоперації було виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп, учасників незаконних збройних формувань, профілактика тяжких злочинів, забезпечення охорони громадського порядку, а також виявлення фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

У результаті правоохоронці зуміли розкрити 18 злочинів: всі підозрювані притягуються до кримінальної відповідальності. Також поліцейські затримали трьох бойовиків, які в 2014 році чергували на блокпостах окупантів.

Розшукано та затримано серійного викрадача, який скоїв щонайменше чотири крадіжки з помешкань громадян. Крім того, правоохоронці встановили особи двох зловмисників, які з січня 2018 року обкрадали приватні будинки місцевих жителів. Загалом розкрито 8 майнових злочинів. Правоохоронці припинили і чотири наркозлочини. Зокрема, у краматорчанина вдома було вилучено шприц з речовиною, схожою на опій ацетильований та посів нарковмісних рослин. Також поліцейські склали 163 протоколи за адміністративні правопорушення. До прикладу, було припинено 28 порушень безпеки дорожнього руху, відсторонено від керування транспортом 7 водіїв у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Співробітники поліції виявили та притягнули до відповідальності 7 осіб, які вчинили насильство в сім’ї. Родини взято на контроль. Виявлено й іноземець, який незаконно перебував на території України. Загалом під час відпрацювання було перевірено понад 600 осіб та стільки ж транспортних засобів,

– підбивають підсумки спецоперації правоохоронці Донеччини.

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У результаті спецоперації було розкрито 18 злочинів

До слова, за розпорядженням Наєва подібні комплексні відпрацювання пройдуть в усіх великих містах Донеччини.

У Краматорську Об'єднані сили провели спецоперацію: відео

Нагадаємо, рік тому, у червні 2017 року подібні заходи із зачистки криміналітету та їхніх натхненників з "русского мира" пройшли у Мелітополі на Запоріжжі. Тоді було затримано щонайменше 25 осіб, які підозрювалися у дестабілізації обстановки в місті, підготовки збройних дій, серії зухвалих кримінальних злочинів, підпалів.