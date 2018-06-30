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На Донбассе Объединенные силы провели мощную спецоперацию: подробности

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На Донбассе Объединенные силы провели мощную спецоперацию: подробности

23 и 29 июня в Краматорске, Донецкой области, Объединенные силы провели два этапа спецоперации. Произошло это по приказу командующего ООС Сергея Наева. Участие в оперативно-профилактической отработке приняли все подразделения, задействованные в ООС, в частности, полиция.

Как подчеркивает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, вышеупомянутые мероприятия призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать любые угрозы для граждан.

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Отмечается, что спецоперация проводилась  в вечернее и ночное время, на которые обычно приходится пик преступлений.

Спецоперація, Донбас, Краматорськ, ООС

К спецоперации в Краматорске были привлечены все подразделения, привлеченные в ООС

"На каждом этапе в спецоперации были задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделения патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка. Город и близлежащие поселки патрулировали в усиленном режиме пешие и автомобильные наряды. Для более эффективного реагирования на обращения граждан дежурили дополнительные следственно-оперативные группы. Въезды-выезды из города и стратегические транспортные развязки прикрывали мобильные блокпосты и бронегруппы на спецтехнике", – рассказывают в полиции.

Спецоперація, Донбас, Краматорськ, ООС

Краматорск патрулировали в усиленном режиме пешие и автомобильные наряды

Заметим, что главным заданием спецоперации было выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, участников незаконных вооруженных формирований, профилактика тяжких преступлений, обеспечение охраны общественного порядка, а также выявление фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В результате правоохранители сумели раскрыть 18 преступлений: все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности. Также полицейские задержали троих боевиков, которые в 2014 году дежурили на блокпостах оккупантов.

Разыскан и задержан серийный похититель, который совершил как минимум четыре кражи из квартир граждан. Кроме того, правоохранители установили личности двоих злоумышленников, которые с января 2018 обворовывали частные дома местных жителей. В общем раскрыто 8 имущественных преступлений. Правоохранители пресекли и четыре наркопреступления. В частности, у жителя Краматорска дома были изъяты шприц с веществом, похожим на опий ацетилированный и посев наркосодержащих растений. Также полицейские составили 163 протокола за административные правонарушения. К примеру, было прекращено 28 нарушений безопасности дорожного движения, отстранены от управления транспортом 7 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сотрудники полиции обнаружили и привлекли к ответственности 7 лиц, совершивших насилие в семье. Семьи взяты на контроль. Выявлен иностранец, который незаконно находился на территории Украины. Всего в ходе отработки было проверено более 600 человек и столько же транспортных средств,
– подводят итоги спецоперации правоохранители Донетчины.

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Спецоперація, Донбас, Краматорськ, ООС

В результате спецоперации было раскрыто 18 преступлений

К слову, по распоряжению Наева подобные комплексные отработки пройдут во всех крупных городах Донбасса.

В Краматорске Объединенные силы провели спецоперацию: видео

Напомним, год назад, в июне 2017 подобные мероприятия по зачистке криминалитета и их вдохновителей из "русского мира" прошли в Мелитополе в Запорожской области. Тогда были задержаны не менее 25 человек, подозреваемых в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии дерзких уголовных преступлений, поджогов.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Операция Объединенных сил Полиция Новости Краматорска
Источник: 24 канал
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