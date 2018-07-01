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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В сети опубликовали первое фото из освобожденного украинскими защитниками Золотого на Луганщине

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Украинские военные 30 июня полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4
Украинские военные 30 июня полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 / Фото из открытых источников

Украинские военные 30 июня полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), расположенное вблизи Попасной на Луганщине. В сети опубликовали фото украинского флага, который уже разместили в населенном пункте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист и волонтер Роман Доник.

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Вчера в Луганской области населенный пункт Золотое-4 (Партизанское) окончательно вернулся под контроль Украины. Почти три недели длилась активная фаза операции по возврату этого поселка под контроль ВСУ. Боевики неоднократно заявляли о том, что они взяли под контроль то мост по которому проходит дорога на Первомайск, то сам поселок,
– написал он.

По словам Доника, до недавнего времени Золотое считали "серой зоной". Там не было медицинского и социального обеспечения.

"Ежедневные осмотры и проверки на блокпостах. И конечно отсутствие всякой уверенности в завтрашнем дне. Поселок находился непосредственно на линии соприкосновения. "Самооборона" из состава резерва командующего ООС, пару дней назад, окончательно осталась в поселке и укрепила позиции. Золотое полностью взяли под контроль", – подчеркнул активист.

К своему сообщению Доник добавил оригинальное фото из освобожденного поселка. На нем видно укрепленный на одном из зданий флаг Украины.

 

Теги: Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Новости политики
Источник: 24 канал
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