Освобождение Золотого-4: в сети опубликовали щемящее видео поднятия украинского флага
30 июня украинские военные полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), который расположен вблизи Попасной на Луганщине. Почти три недели длилась активная фаза операции по возврату этого поселка под контроль ВСУ.
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Активист и волонтер Роман Доник в сети опубликовал видео поднятия украинского флага в освобожденном поселке.
Напомним, ранее в сети появилось первое фото из освобожденного украинскими защитниками Золотого на Луганщине.
Источник: 24 Канал
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