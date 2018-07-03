Нові опорні пункти та дороги: Об'єднані сили розвинули позиції на Донбасі

На напрямку Попасна-Первомайське поблизу населеного пункту Золоте-4, яке було звільнено раніше, українським воїнам вдалося розвинути займане положення, тобто побудували нові опорні пункти на зайнятих висотах.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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"Військовослужбовці окремої механізованої бригади зі складу Об'єднаних Сил на напрямку Попасна-Первомайське, розвиваючи оборонні позиції, які було облаштовано воїнами бригад, що виконували завдання раніше, у взаємодії з ротою глибинної розвідки зі складу резерву Об'єднаних сил удосконалили та розвинули займане тактичне положення, утворивши нові опорні пункти та інші елементи бойового порядку, які в подальшому складуть повноцінну смугу забезпечення", – підкреслили військові.

За їхніми словами, також було взято під контроль дороги, якими раніше могли переміщатися диверсійно-розвідувальні групи та контрабанда.

Крім того, у Штабі додали, що для населення Золотого-4 скеровується гуманітарна та соціальна допомога, а також розпочато вирішення індивідуальних запитів жителів селища.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 червня українські військові повністю повернули під український контроль селище Золоте-4 (Піонерське), що розташовується поблизу Попасної на Луганщині.