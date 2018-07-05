"Як у Новорічну ніч": українські воїни красномовно провчили нахабних бойвиків
На Донбасі на Горлівському напрямку українським воїнам завдати серйозного удару бойовикам, які хотіли здійнити провокації. У результаті окупаційні війська зазнали втрат.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер Збройних Сил з позивним "Штірлиць" Анатолій Штефан.
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Горлівській напрямок... 3 орки полізли вперед, Оси (Об’єднані сили – 24 канал) дивляться та чекають. Хлопавка від ОС спрацювала, як у Новорічну ніч", – зауважив військовий.
За його словами, у результаті два бойовики зазнали контузії та почали тікати, але їх наздогнали "конфєтті" від бійців.
"Підсумок: один демобілізований (загинув – 24 канал) та два "трьохсотих" (поранені – 24 канал). Сподівання, що завтра приєднаються до свого "побратима-окупанта". Все буде Україна і перемога за нами!" – додав Штефан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 червня українські військові повністю повернули під український контроль селище Золоте-4 (Піонерське), що розташовується поблизу Попасної на Луганщині. Згодом бійцям вдалося розвинути займане положення, тобто побудувати нові опорні пункти та інші елементи бойового порядку на зайнятих висотах. Також було взято під контроль дороги, якими раніше могли переміщатися диверсійно-розвідувальні групи та контрабанда.