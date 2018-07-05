"Як у Новорічну ніч": українські воїни красномовно провчили нахабних бойвиків

На Донбасі на Горлівському напрямку українським воїнам завдати серйозного удару бойовикам, які хотіли здійнити провокації. У результаті окупаційні війська зазнали втрат.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер Збройних Сил з позивним "Штірлиць" Анатолій Штефан.

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Горлівській напрямок... 3 орки полізли вперед, Оси (Об’єднані сили – 24 канал) дивляться та чекають. Хлопавка від ОС спрацювала, як у Новорічну ніч", – зауважив військовий.

За його словами, у результаті два бойовики зазнали контузії та почали тікати, але їх наздогнали "конфєтті" від бійців.

"Підсумок: один демобілізований (загинув – 24 канал) та два "трьохсотих" (поранені – 24 канал). Сподівання, що завтра приєднаються до свого "побратима-окупанта". Все буде Україна і перемога за нами!" – додав Штефан.