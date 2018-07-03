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Невідома "Третя сила" зробила бойовикам на Донбасі неочікуваний "сюрприз": яскраве відео

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На Донбасі "Третя сила" знищила бліндаж бойовиків (ілюстративне фото)
На Донбасі "Третя сила" знищила бліндаж бойовиків (ілюстративне фото) / Соцмережі

Кілька днів тому у небі на окупованими територіями Донбасу з'явилася так звана "Третя сила". Внаслідок такої несподіваної появи було знищено один із бліндажів бойовиків.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, сталося це у зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки, де на деяких ділянках передової відстані до сепаратистів становлять щонайменше 100-200 метрів.

"Кілька днів тому в небі з'явилася невідома "Третя сила". В результаті їхньої несподіваної появи було знищено один із бліндажів противника. Тепер сепаратисти є змушеними ходити із задертими вгору головами – сюрпризи будуть ще та ще", – підкреслив він.

За словами волонтера, активісти у тому районі мають намір всіх українських воїнів забезпечити планшетами зі встановленою спеціальною програмою для точного коригування вогню.

"Також у всіх командирів у штабах буде встановлено монітори з виведеною на них програмою для віддаленого управління боєм, відтак наші підрозділи стануть ще агресивнішими та точнішими", – додав Юрій Мисягін.

Крім того, він опублікував відповідне відео. 

Нагадаємо, раніше Юрій Мисягін повідомляв, що на Донбасі невідомі бійці пострілом з протитанкового ракетного комплексу знищили передовий опорний пункт бойовиків. Сталося це на Сєверодонецькому напрямку.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Авдіївка Волонтери
Джерело: 24 канал
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