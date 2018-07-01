Невідомі бійці знищили на Донбасі передовий опорний пункт проросійських бойовиків, – волонтер
Невідомі бійці пострілом з протитанкового ракетного комплексу знищили передовий опорний пункт проросійських бойовиків на Сєверодонецькому напрямку на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український волонтер Юрій Мисягін.
"У зоні відповідальності 53-ї бригади на Сєверодонецькому напрямку невідомі "птурщики" з відстані 2200 метрів з одного пострілу знищили передовий опорник сепаратистів. Пташка залетіла прямо в гніздо", – мовиться у повідомленні волонтера.
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Джерело: 24 канал
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