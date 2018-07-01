Невідомі бійці знищили на Донбасі передовий опорний пункт проросійських бойовиків, – волонтер

Невідомі бійці пострілом з протитанкового ракетного комплексу знищили передовий опорний пункт проросійських бойовиків на Сєверодонецькому напрямку на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український волонтер Юрій Мисягін.

"У зоні відповідальності 53-ї бригади на Сєверодонецькому напрямку невідомі "птурщики" з відстані 2200 метрів з одного пострілу знищили передовий опорник сепаратистів. Пташка залетіла прямо в гніздо", – мовиться у повідомленні волонтера.

Читайте також: Проросійські бойовики порушили нове перемир’я на Донбасі: з обох сторін є поранені