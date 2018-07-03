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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Неизвестная "Третья сила" сделала боевикам на Донбассе неожиданный "сюрприз": яркое видео

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На Донбасы "Третья сила" уничтожила блиндаж боевиков (иллюстративное фото)
На Донбасы "Третья сила" уничтожила блиндаж боевиков (иллюстративное фото) / Соцсети

Несколько дней назад в небе на оккупированными территориями Донбасса появилась так называемая "Третья сила". В результате такого неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей боевиков.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook.

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По его словам, произошло это в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, где на некоторых участках передовой расстояниеи до сепаратистов составляет не менее 100-200 метров.

"Несколько дней назад в небе появилась неизвестная "Третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника. Теперь сепаратисты вынуждены ходить с задранными вверх головами – сюрпризы будут еще и еще", – подчеркнул он.

По словам волонтера, активисты в этом районе намерены всех украинских воинов обеспечить планшетами с установленной специальной программой для точного корректировки огня.

"Также у всех командиров в штабах будут установлены мониторы с выведенной на них программой для удаленного управления боем, поэтому наши подразделения станут еще более агрессивными и более точными", – добавил Юрий Мисягин.

Кроме того, он опубликовал соответствующее видео.

Напомним, ранее Юрий Мисягин сообщал, что на Донбассе неизвестные бойцы выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожили передовой опорный пункт боевиков. Произошло это на Северодонецком направлении.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волонтеры Авдеевка
Источник: 24 канал
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