Украинский снайпер совершил меткий выстрел на Донбассе: появилось видео

В сети была опубликована видеозапись ночной перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.

Соответствующее видео показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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"Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!", – подписал видео боец.

В частности, на записи зафиксирован момент меткого выстрела украинского снайпера и слышно его победное слово "есть".