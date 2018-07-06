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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинский снайпер совершил меткий выстрел на Донбассе: появилось видео

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Украинский снайпер на Донбассе
Украинский снайпер на Донбассе / Скриншот из видео

В сети была опубликована видеозапись ночной перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.

Соответствующее видео показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

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"Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!", – подписал видео боец.

В частности, на записи зафиксирован момент меткого выстрела украинского снайпера и слышно его победное слово "есть".

 

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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