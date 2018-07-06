Украинский снайпер совершил меткий выстрел на Донбассе: появилось видео
В сети была опубликована видеозапись ночной перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.
Соответствующее видео показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.
Читайте также: "Русский мир" и Донбасс: в сети появилось показательное фото
"Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!", – подписал видео боец.
В частности, на записи зафиксирован момент меткого выстрела украинского снайпера и слышно его победное слово "есть".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии