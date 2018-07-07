Від найманця до військового за контрактом – контррозвідка викрила екс-поплічника бойовиків

Контррозвідка викрила поплічника бойовиків, який переховувався у військовій частині Об’єднаних сил.

Військова контррозвідка на Донбасі викрила та затримала колишнього бойовика родом з Херсонської області, який тепер служив у одній із військових частин України, звітує прес-служба Операції Об’єднаних сил.

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Хлопець 1995 року народження розповів, як у 2014 році приєднався до бойовиків так званої "ДНР" в місті Часів Яр на Донеччині. Там він зі зброєю в руках виконував вказівки ватажків найманців і полював про проукраїнськи налаштованих місцевих.

Каже, що коли влітку 2014 року українська армія почала звільняти окуповані міста на Донбасі, покинув "службу" в "таборі Новоросії" і повернувся додому на Херсонщину.

Чоловік розповів, що аби уникнути покарання зголосився мобілізуватись до Збройних сил України і підписав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, що причетна до проведення ООС.