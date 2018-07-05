18:58
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Четверта річниця звільнення Слов'янська та Краматорська: як це було

154 Читать новость на русском

5 липня, чотири роки тому, українські військові звільнили від проросійських бойовиків українські міста – Слов'янськ і Краматорськ.

Сьогодні там спокійно, їхнє звільнення у 2014 році мало стратегічне значення для України, адже розташування міст дозволяє контролювати всі дороги в радіусі кількох кілометрів.

Читайте також: "Русский мир" і Донбас: у мережі з'явилось показове фото

Починаючи з квітня 2014 місто стало ареною бойових дій між проросійськими бойовиками та українськими силовиками. Розпочалося все із вторгнення до будівлі Слов'янського міськвідділу МВС та СБУ.

В облозі міста пробули до 5 липня. У міськраді Слов'янська розташовувався штаб проросійських найманців, сьогодні ж там український прапор. Після звільнення міста українські військові також визволили Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Торецьк та інші населені пункти.

Відео коментаря українського військового та місцевого жителя

Нагадаємо, у четверг, 28 червня 2018 року, проросійські бойовики підірвали пам'ятник "За оборону Іловайська" на в'їзді до окупованого міста.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Слов'янськ Новини Краматорська
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи спроможна Вища кваліфікаційна комісія суддів забезпечити результат, якого очікує суспільство
сьогодні, 18:00 Чи спроможна Вища кваліфікаційна комісія суддів забезпечити результат, якого очікує суспільство
Роман Маселко 61
Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
сьогодні, 17:01 Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
Максим Єфімов 70
Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
сьогодні, 16:00 Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
Павло Казарін 262
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
211
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сьогодні, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 565
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук