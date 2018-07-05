Четверта річниця звільнення Слов'янська та Краматорська: як це було

5 липня, чотири роки тому, українські військові звільнили від проросійських бойовиків українські міста – Слов'янськ і Краматорськ.

Сьогодні там спокійно, їхнє звільнення у 2014 році мало стратегічне значення для України, адже розташування міст дозволяє контролювати всі дороги в радіусі кількох кілометрів.

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Починаючи з квітня 2014 місто стало ареною бойових дій між проросійськими бойовиками та українськими силовиками. Розпочалося все із вторгнення до будівлі Слов'янського міськвідділу МВС та СБУ.

В облозі міста пробули до 5 липня. У міськраді Слов'янська розташовувався штаб проросійських найманців, сьогодні ж там український прапор. Після звільнення міста українські військові також визволили Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Торецьк та інші населені пункти.

Відео коментаря українського військового та місцевого жителя

Нагадаємо, у четверг, 28 червня 2018 року, проросійські бойовики підірвали пам'ятник "За оборону Іловайська" на в'їзді до окупованого міста.