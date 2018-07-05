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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Четвертая годовщина освобождения Славянска и Краматорска: как это было

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5 июля, четыре года назад, украинские военные освободили от пророссийских боевиков украинские города – Славянск и Краматорск.

Сегодня там спокойно, их освобождение в 2014 году имело стратегическое значение для Украины, ведь расположение городов позволяет контролировать все дороги в радиусе нескольких километров.

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Начиная с апреля 2014 года город стал ареной боевых действий между пророссийскими боевиками и украинскими силовиками. Началось все с вторжения в здание Славянского горотдела МВД и СБУ.

В осаде города пробыли до 5 июля. В горсовете Славянска располагался штаб пророссийских наемников, сегодня там украинский флаг. После освобождения города украинские военные также освободили Константиновку, Дружковку, Краматорск, Торецкое и другие населенные пункты.

Видеокомментарий украинского военного и местного жителя

Напомним, в четверг, 28 июня 2018 года, пророссийские боевики взорвали памятник "За оборону Иловайска" на въезде в оккупированный город.

 
 

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Краматорска Славянск Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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