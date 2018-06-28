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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В оккупированном Иловайске взорвали памятник: фото

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В оккупированном Иловайске взорвали памятник
В оккупированном Иловайске взорвали памятник / ipress.ua

В четверг, 28 июня, пророссийские боевики взорвали памятник "За оборону Иловайска" на въезде в оккупированный город.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемые правоохранительные органы оккупантов.

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Памятник был установлен оккупационными властями после боевых столкновений с украинской армией летом 2014 года.


Памятник был установлен оккупационной властью

По предварительным данным, взрыв произошел 27 июня в 22:40. Установлено, что основа конструкции памятника повреждено, а верхняя его часть разрушена полностью. Части конструкции разбросаны в радиусе около 50 метров,
– говорится в сообщении.


Основа конструкции памятника повреждена


На месте инцидента взрывных устройств не обнаружили


Решается вопрос об открытии "уголовного дела"

На сайте так называемых правоохранительных органов оккупантов написали, что на месте инцидента не былм обнаружены фрагменты взрывных устройств и веществ. Также отметили, что ведется отработка территории на предмет выявления диверсионно-разведывательных групп, а также решается вопрос о возбуждении "уголовного дела".

Напомним, в четверг, 28 июня, в результате боевых действий в районе населенного пункта Южное, погибли двое украинских военных. Ими оказались Валерий Шишан и Андрей Волос.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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