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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Потери Украины на Донбассе: появились детали о гибели в День Конституции 2 военных

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В бою возле Южного погибли двое военных
В бою возле Южного погибли двое военных / zaliznabrygada

В четверг, 28 июня, в результате боевых действий в районе населенного пункта Южное погибло двое украинских военных. Ими оказались Валерий Шишан и Андрей Волос.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

24 канал ранее сообщил, что 28 июня в результате обстрелов пророссийских боевиков в зоне боевых действий на Донбассе погибли 2 украинских военных-бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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Отмечается, что пророссийские боевики открыли огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам Южного в 8:30 утра.

Украинские военные сразу дали достойный отпор имеющимися огневыми средствами.

Пока продолжались обстрелы, вплотную к городку приблизилась группа пророссийских боевиков и вступила в бой с украинскими военными, который длился полчаса.

Во время боя один из бойцов получил ранение. Ему на помощь бросился командир взвода Валерий Каземирович Шишан, который был убит вражеским снайпером. Командир взвода Валерий Каземирович Шишан был старшим в резервной группе, которая приняла бой на окраинах Южного, вскоре ему должно было исполниться 58 лет. Боец, получивший ранение, 25-летний Андрей Волос, также впоследствии умер.

В связи с ситуацией, которая сложилась в этом районе, командование Объединенных сил предприняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14.40 ситуация вокруг Южного была стабилизирована. По предварительным данным разведки, в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранены,
– говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

Также сообщается, что ситуация на Мариупольском направлении остается напряженной. Противник продолжает вести огонь по нашим позициям с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Так под огнем минометов оказались защитники Гнутова. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.

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"Всего в течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по нашим подразделениям, из них 6 раз с применением минометов и танков", – отмечается в сообщении.

В пресс-центре добавляют, что на Луганском направлении противник вел танковый огонь по позициям защитников Новотошковского, заняв позицию в районе населенного пункта Голубовское. Этот факт должным образом задокументирован и передан в международные организации.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Донецка Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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