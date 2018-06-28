Ситуация на Донбассе: Украина понесла серьезные потери

В течение минувших суток, 27 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погибли трое военных, еще трое получили ранения.

Об этом сообщают в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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Сообщается, что вечером боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках вели огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Боевики 32 раза прицельно обстреливали позиции украинских военных, 4 раза — из тяжелого вооружения.

Отмечается также, что боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм город Зализное. Пострадали двое местных жителей. По данным разведки, 10 боевиков убито, 7 ранены.

Напомним, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.