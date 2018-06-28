Ситуація на Донбасі: Україна зазнала серйозних втрат

Протягом минулої доби, 27 червня, у зоні бойових дій на Донбасі загинули троє військових, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляють у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

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Повідомляється, що ввечері бойовики активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках вогонь вели з БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Бойовики 32 рази прицільно обстрілювали позиції українських військових, 4 рази — із важкого озброєння.

Зазначається також, що бойовики обстріляли з мінометів калібром 82-мм місто Залізне. Постраждали двоє місцевих мешканців. За даними розвідки, 10 бойовиківубито, 7 поранено.

Нагадаємо, 26 червня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.