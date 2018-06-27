00:44
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, 27 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Захисники Золотого розповіли про нахабні обстріли проросійських бойовиків

64 Читать новость на русском

Бойовики намагаються вибити збройні сили України зі своїх позицій поблизу селища Золоте, що на Луганщині. Щодня диверсійні групи противника підходять до українських позицій та намагаються знайти слабке місце. Бійці кажуть, що іноді бої йдуть на відстані декількох десятків метрів.

Не цураються російські найманці і стріляти з-за спин мирних мешканців.

Читайте також: Українські бійці знищили бойову техніку окупантів на Донбасі: з'явилися фото

"Важке сюди прилітало. Було багато кущів, а через це все вигоріло", – розповів військовослужбовець Віктор

Раніше Золоте рідко потрапляло до бойових зведень, проте, останній тиждень російські найманці тут особливо активізувались. Особливо диверсійні групи противника, а все через рельєф місцевості. Тут дуже багато різних посадок та густих кущів.

У Золотому лінією розмежування слугує залізнична колія. Через те, що вона знаходиться на висоті, ворог підходить майже впритул до позицій ЗСУ.

До метрів двадцяти підходять. Нам стріляти з автоматів незручно, бо там яр і дуже високо, а якщо ми зайдемо на колію, то там працюють снайпери,
– зазначив захисник.

Але поки що бодай на сантиметр посунути українських солдатів не вдається. Окрім густих хащів – великих клопотів нашим воякам завдав будинок. Раніше там були позиції української армії, але щоб вберегти життя мирних мешканців, вони звідти відійшли. І тепер будинок офіційно під юрисдикцією України, а по факту в сірій зоні і туди постійно заходять бойовики. 


Будинок офіційно під юрисдикцією України

Бойовики заходять прямо до цього будинку та з нього ведуть вогонь, прикриваючись цивільними. Українські ж вояки з цивільними не воюють. Тому іноді бойовики підходять до цього будинку, а від нього уже і до позицій наших військових. Проте українські бійці запевняють, що готові до зустрічі з ворогом.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 червня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 483
Головні новини 27 червня: на Порошенка подали до суду і нове "перемир'я" на Донбасі
27 червня, 22:12 Головні новини 27 червня: на Порошенка подали до суду і нове "перемир'я" на Донбасі
3753
Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
27 червня, 22:00 Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
Блог Медіа 1694
Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
27 червня, 20:01 Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
Яніна Ткачук 706
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
27 червня, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1950
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук