Захисники Золотого розповіли про нахабні обстріли проросійських бойовиків

Бойовики намагаються вибити збройні сили України зі своїх позицій поблизу селища Золоте, що на Луганщині. Щодня диверсійні групи противника підходять до українських позицій та намагаються знайти слабке місце. Бійці кажуть, що іноді бої йдуть на відстані декількох десятків метрів.

Не цураються російські найманці і стріляти з-за спин мирних мешканців.

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"Важке сюди прилітало. Було багато кущів, а через це все вигоріло", – розповів військовослужбовець Віктор



Раніше Золоте рідко потрапляло до бойових зведень, проте, останній тиждень російські найманці тут особливо активізувались. Особливо диверсійні групи противника, а все через рельєф місцевості. Тут дуже багато різних посадок та густих кущів.

У Золотому лінією розмежування слугує залізнична колія. Через те, що вона знаходиться на висоті, ворог підходить майже впритул до позицій ЗСУ.

До метрів двадцяти підходять. Нам стріляти з автоматів незручно, бо там яр і дуже високо, а якщо ми зайдемо на колію, то там працюють снайпери,

– зазначив захисник.

Але поки що бодай на сантиметр посунути українських солдатів не вдається. Окрім густих хащів – великих клопотів нашим воякам завдав будинок. Раніше там були позиції української армії, але щоб вберегти життя мирних мешканців, вони звідти відійшли. І тепер будинок офіційно під юрисдикцією України, а по факту в сірій зоні і туди постійно заходять бойовики.



Будинок офіційно під юрисдикцією України

Бойовики заходять прямо до цього будинку та з нього ведуть вогонь, прикриваючись цивільними. Українські ж вояки з цивільними не воюють. Тому іноді бойовики підходять до цього будинку, а від нього уже і до позицій наших військових. Проте українські бійці запевняють, що готові до зустрічі з ворогом.