23:01
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, сьогодні
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українські бійці знищили бойову техніку окупантів на Донбасі: з'явилися фото

6766 Читать новость на русском
Українські військові знищили ворожу техніку на Донбасі
Українські військові знищили ворожу техніку на Донбасі / Фото з Twitter

Українські військовослужбовці знищили бойову машину російських окупаційних військ на Донбасі. Зазначається, що це був перероблений вантажний автомобіль.

Відповідні фото опублікував блогер Necro Mancer у Twitter.

Читайте також: Українські воїни красиво рознесли у друзки позицію бойовиків: ефектне відео

Так, на одному фото зображений озброєний проросійський бойовик поруч зі згорілою технікою. Точно невідомо, яку саме машину знищено, адже на знімку видно лише майже вщент знищену техніку.

На іншому фото – військова машина окупантів, яка нещодавно підірвалася на Донбасі.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук