Українські бійці знищили бойову техніку окупантів на Донбасі: з'явилися фото

Українські військовослужбовці знищили бойову машину російських окупаційних військ на Донбасі. Зазначається, що це був перероблений вантажний автомобіль.

Відповідні фото опублікував блогер Necro Mancer у Twitter.

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Так, на одному фото зображений озброєний проросійський бойовик поруч зі згорілою технікою. Точно невідомо, яку саме машину знищено, адже на знімку видно лише майже вщент знищену техніку.

На іншому фото – військова машина окупантів, яка нещодавно підірвалася на Донбасі.