Украинские бойцы уничтожили боевую технику оккупантов на Донбассе: появились фото

Украинские военнослужащие уничтожили боевую машину российских оккупационных войск на Донбассе. Отмечается, что это был переделанный грузовой автомобиль.

Соответствующие фото опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

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Так, на одном фото изображен вооруженный пророссийский боевик рядом со сгоревшей техникой. Точно неизвестно, какая именно машина уничтожена, ведь на снимке видно только почти полностью уничтоженную технику.

На другом фото – военная машина оккупантов, которая недавно подорвалась на Донбассе.