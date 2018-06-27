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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские бойцы уничтожили боевую технику оккупантов на Донбассе: появились фото

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Украинские военные уничтожили вражескую технику на Донбассе
Украинские военные уничтожили вражескую технику на Донбассе / Фото из Twitter

Украинские военнослужащие уничтожили боевую машину российских оккупационных войск на Донбассе. Отмечается, что это был переделанный грузовой автомобиль.

Соответствующие фото опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

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Так, на одном фото изображен вооруженный пророссийский боевик рядом со сгоревшей техникой. Точно неизвестно, какая именно машина уничтожена, ведь на снимке видно только почти полностью уничтоженную технику.

На другом фото – военная машина оккупантов, которая недавно подорвалась на Донбассе.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие
Источник: 24 Канал
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