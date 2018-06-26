10:48
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские воины красиво разнесли в щепки позицию боевиков: эффектное видео

518 Читати новину українською
ВСУ снова уничтожили позицию боевиков на Донбассе
ВСУ снова уничтожили позицию боевиков на Донбассе / Скриншот из видео

В сети появились кадры, как украинские воины "красиво разносят в щепки" позицию боевиков, координаты которой корректировщику помог определить беспилотник.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мисягин.

Читайте также: Как украинские воины эффектно уничтожили "Фурункул" боевиков на Донбассе: полное видео

"С помощью беспилотника подразделение обнаружило откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные  координаты. Командир, находясь в штабе, видит у себя на мониторе, и где именно располагается эта позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие огня в ответ", – пояснил он.

По его словам, вся операция длилась лишь несколько минут, и боевую позицию врага уничтожили.

Напомним, ранее Юрий Мисягин сообщал, что неизвестная "третья сила" под носом у оккупантов закрепилась на новых позициях.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины авиация Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сегодня, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 601
Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
25 июня, 23:53 Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия
Іван Вербицький 172
Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
25 июня, 23:00 Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
Іван Яковина 185
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 июня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1657
Переименование областей: кому и как менять документы
25 июня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 467
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук