Украинские воины красиво разнесли в щепки позицию боевиков: эффектное видео

В сети появились кадры, как украинские воины "красиво разносят в щепки" позицию боевиков, координаты которой корректировщику помог определить беспилотник.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мисягин.

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"С помощью беспилотника подразделение обнаружило откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные координаты. Командир, находясь в штабе, видит у себя на мониторе, и где именно располагается эта позиция врага. Командир боевого расчета получает команду на открытие огня в ответ", – пояснил он.

По его словам, вся операция длилась лишь несколько минут, и боевую позицию врага уничтожили.

Напомним, ранее Юрий Мисягин сообщал, что неизвестная "третья сила" под носом у оккупантов закрепилась на новых позициях.