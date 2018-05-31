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Как украинские воины эффектно уничтожили "Фурункул" боевиков на Донбассе: полное видео

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Украинским военным удалось уничтожить одну из ведущих позиций врага на Светлодарской дуге.
Украинским военным удалось уничтожить одну из ведущих позиций врага на Светлодарской дуге. / Скриншот из видео

В сети появились кадры, как группа К2 54-й бригады с помощью 25-го батальона полностью уничтожила стратегическую позицию "Фурункул" (или "Прыщ"), которая располагается на Светлодарской дуге.

Соответствующее видео, снятое с двух мест, обнародовал волонтер Юрия Мисягин.

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"В течение последних нескольких дней идет очень много информационного вброса, что мол все эти рассказы о победах ВСУ на Светлодарской дуге – выдумка, нет видео и фото. А если есть, то на них ничего не видно. Ну хорошо, если Вы не видите, то вот свежее и полное видео, снятое с двух разных мест, как группа К-2 с помощью 25-го батальона разносит сепарскую позицию "Прыщ", она же "Фурункул", что располагается в "Волшебном лесу". Разносит в щепки. И так разнесла, что даже бревен целых не осталось", – подчеркнул активист.

Украинские воины уничтожают враждебную позицию "Фурункул" ("Прыщ") на Светлодарской дуге: воины

Напомним, ранее Юрий Мысягин рассказывал о подробностях этого удара. По его словам, чтобы определить координаты позиции «Фурункул», украинские военные использовали беспилотник.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Волонтеры Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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