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Як українські воїни ефектно знищили "Фурункул" бойовиків на Донбасі: повне відео

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Українським військовим вдалося знищити одну із провідних позицій ворога на Світлодарській дузі
Українським військовим вдалося знищити одну із провідних позицій ворога на Світлодарській дузі / Скріншот відео

У мережі з'явилися кадри, як група К2 54-ї бригади за допомогою 25-го батальйону повністю знищила стратегічну позицію "Фурункул" (або "Прищ"), що розташовується на Світлодарській дузі.

Відповідне відео, зняте з двох місць, оприлюднив волонтер Юрія Мисягін.

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"Упродовж останніх кількох днів йде дуже багато інформаційного вкидання, що мовляв всі ці розповіді про перемоги ЗСУ на Світлодарській дузі – вигадка, немає відео та фото. А якщо є, то на них нічого не видно. Ну добре, якщо Ви не бачите, то ось свіже та повне відео, зняте з двох різних місць, як група К-2 за допомогою 25-го батальйону розносить сепарскую позицію "Прищ", вона ж "Фурункул", що розташовується в "Чарівному лісі". Розносить на друзки. І так рознесла, що навіть колод цілих не залишилося", – підкреслив активіст.

Українські воїни знищують ворожу позицію "Фурункул" ("Прищ") на Світлодарській дузі: воїни

Нагадаємо, раніше Юрій Мисягін розповідав про подробиці цього удару. За його словами, аби визначити координати позиції "Фурункул", українські військові використали безпілотник.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Волонтери
Джерело: 24 Канал
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