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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Защитники Золотого рассказали о наглых обстрелах пророссийских боевиков

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Боевики пытаются выбить вооруженные силы Украины со своих позиций вблизи поселка Золотое, что на Луганщине. Ежедневно диверсионные группы противника подходят к украинским позициям и пытаются найти слабое место. Бойцы говорят, что иногда бои идут на расстоянии нескольких десятков метров.

Не чураются российские наемники и стрелять из-за спин мирных жителей.

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"Тяжелое сюда прилетало. Было много кустов, а из-за этого все выгорело", – рассказал военнослужащий Виктор

Ранее Золотое редко попадало в боевые сводки, однако, последнюю неделю российские наемники здесь особенно активизировались. Особенно диверсионные группы противника, а все из-за рельефа местности. Здесь очень много различных посадок и густых кустов.

В Золотом линией разграничения служит железнодорожная колея. Так как она находится на высоте, враг подходит почти вплотную к позициям ВСУ.

До двадцати метров подходят. Нам стрелять из автоматов неудобно, потому что там овраг и очень высоко, а если мы выйдем на колею, то там работают снайперы,
– отметил защитник.

Но пока хотя бы на сантиметр подвинуть украинских солдат не удается. Кроме густых зарослей – больших хлопот нашим воинам нанес дом. Ранее там были позиции украинской армии, но чтобы уберечь жизнь мирных жителей, они оттуда ушли. И теперь дом официально под юрисдикцией Украины, а по факту в серой зоне и туда постоянно заходят боевики.


Дом официально под юрисдикцией Украины

Боевики заходят прямо в этот дом и из него ведут огонь, прикрываясь гражданскими. Украинские же воины с гражданскими не воюют. Поэтому иногда боевики подходят к этому дому, а от него уже и к позициям наших военных. Однако украинские бойцы уверяют, что готовы к встрече с врагом.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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Новости за 27 июня
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