Ситуація на фронті: Україна зазнала непоправних втрат

Протягом минулої доби, 26 червня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляють у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

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"Російські окупаційні війська 30 разів вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 11 з яких – із озброєння, яке має бути відведене на визначені Мінськими домовленостями відстані. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", – йдеться в повідомлені.

Упродовж поточної доби бойовики п’ять разів відкривали вогонь у бік українських військових.

На Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 120-мм та 82-мм мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. А по захисниках Новотошківського противник застосував артилерійські системи калібром 122 мм. Також ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Зайцеве, Південне, Троїцьке, Катеринівка, Майорськ та Оріхове.

Нагадаємо, 25 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Загалом проросійські найманці 24 рази обстрілювали українські позиції, а чотири з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.